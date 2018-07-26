Ульяна Супрун: Под водой может быть сильная глубина

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в связи с непогодой в Украине напомнила основные правила безопасности.

Об этом она написала в Facebook.

"Вижу много мемов в ленте о том, как киевляне вынуждены бороться со стихией и искать альтернативные способы передвижения. Ведь улицы некоторых районов города скорее напоминают настоящие реки. На всякий случай напомню правила безопасности, если вас застала непогода", - написала Супрун.

По ее словам, лучше не выходить без необходимости из помещения, но если нет возможности остаться - необходимо зарядить до максимального уровня ноутбуки, планшеты и, главное, мобильные телефоны.

"Не пытайтесь заходить в места, где сильный поток воды или стоит вода. Это может выглядеть безопасным, но под водой может быть сильная глубина или опасные посторонние предметы. Если вы находитесь на открытом пространстве во время грозы, не используйте свой мобильный телефон, кроме случаев, когда вам нужно вызвать помощь.

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Не стойте на улице под высокими деревьями или столбами", - отметила чиновник.

Она также посоветовала отслеживать прогнозы погоды и проверять соцсети, ведь там можно быстрее узнать о проблемах на улицах.

В случае, если непогода застала вас за рулем, старайтесь отыскать место для парковки и оставьте автомобиль в безопасном месте, не паркуйте автомобиль под деревьями, поскольку есть опасность падения веток, а если такой возможности нет - продолжайте ехать, но уменьшите скорость и включите фары, рекомендует Супрун.

В то же время она призвала помогать людям рядом, но в экстремальных ситуациях - обязательно вызвать спасателей.

Напомним, Супрун посоветовала, как уберечься от бешенства.