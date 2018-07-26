Очередей за загранпаспортом уже нет, - Аваков

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"По всей территории Украины больше нет очередей на получение нового биометрического загранпаспорта. На самом деле ситуация нормализовалась неделю назад, но поскольку единичные случаи задержки выдачи документов в день-два еще наблюдались, то сегодня могу официально заявить: задержек в выдаче загранпаспортов больше нет", - написал он.

Аваков отметил, что теперь "ни один чиновник не может кивать на Киев и говорить "не напечатали", если уже вышел предусмотренный законом срок.

"Сегодня задержка выдачи документа может быть объяснена только идентификацией и только в том случае, если человек получил внутренний паспорт в населенном пункте, который сейчас оккупирован российско-террористическими войсками (Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей)", - объяснил министр.

По его словам, сейчас инфраструктура Государственной миграционной службы и мощности полиграфкомбината "Украина" превышают ежедневное количество документов, которые оформляются.

Кроме того, он подчеркнул, что теперь Украина готовится к следующему шагу в этой сфере - к использованию электронной цифровой подписи в ID-карте и к открытию опции "замена паспорта-книжки образца 1994 года на биометрическую ID-карту по желанию".

"Последние провокации страны-агрессора демонстрируют необходимость внедрять новые безопасные документы. Это вопрос национальной безопасности и безопасности общества - считаю, что это задача №1 для ГМС на ближайший год", - подытожил Аваков.

Напомним, ежедневно безвизом пользуются до 12 тысяч украинцев.