В Киеве возобновлено движение по путепроводу, обрушившегося после сильных ливней

В Киеве возобновили движение по путепроводу на пересечении улиц Кирилловской и Елены Телиги, который обрушился после сильного ливня 25 июля.

Об этом во время брифинга сообщил генеральный директор Киевавтодора Александр Густелев, сообщает пресс-служба КГГА.

Отметим, 25 июля в результате сильного ливня произошло обрушение конструкции путепровода на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской. После этого было принято решение временно закрыть движение по путепроводу. В КГГА сообщили, что движение по путепроводу будет восстановлено 26 июля, во второй половине дня.

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