В Украине обнародованы рейтинговые списки абитуриентов

На сайте МОН опубликована обновленная информация о рейтинге абитуриентов, принимающих участие в широком конкурсе по состоянию на 25 июля.
Об этом говорится на сайте Министерства образования и науки.
"Размещены данные о том, сколько в каждом из вузов подано заявлений на широкий конкурс, и списки поступающих по каждой специальности. Таким образом, каждый абитуриент может отслеживать свое место в общегосударственном рейтинге по избранным специальностям", — говорится в сообщении.
Отметим, 26 июля завершается подача заявлений в учреждения высшего образования для абитуриентов, поступающих на бакалавра по результатам ВНО. Обнародование рейтингового списка поступающих состоится 1 августа. Зачисление на бюджетные места при условии выполнения требований к зачислению — до 7 августа.
Напомним, больше всего бюджетных мест в ВУЗах выделили для будущих педагогов.