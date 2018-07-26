Греция освободила 12 из 16 украинских моряков судна Mekong Spirit

Греция после многомесячных переговоров освободила большую часть экипажа контейнеровоза Mekong Spirit, который был задержан греческими пограничниками в мае 2017 по подозрению в контрабанде оружия. В пятницу, 27 июля, моряки приедут в Одессу.



Об этом сообщил почетный консул Греции в Одессе Пантелис Бумбурас на своей странице в Facebook.



По его словам, четверо моряков - капитан, старпом и рядовые - согласно решению суда, остаются в Греции до выяснения всех обстоятельств.



"12 украинских моряков возвращаются в Одессу... Мы сделали все возможное, чтобы 12 из 16 членов экипажа судна Mekong Spirit, арестованных в Греции по подозрению в контрабанде, в ближайшие дни вернулись домой. Главное условие - обязательная ежемесячная регистрации в Генеральном консульстве Греции в Одессе", - отметил почетный консул.

По его словам, в течение 14 месяцев велись довольно серьезные переговоры на уровне двух стран - Украины и Греции.



"Пришлось подключить серьезных адвокатов. И сегодня, к счастью, мы добились справедливого решения суда в пользу украинских моряков", - добавил Бумбурас.



Кроме оплаты адвокатов, добавил меценат, необходимо было поддержать моряков, поскольку судно в порту Лаврио (в 60 км от Афин) фактически осталось без снабжения продуктами, лекарствами и чистой водой.



"Для членов экипажа арендовали дом в 15 минутах ходьбы от порта Лаврио, благодаря чему у моряков была возможность ночевать в человеческих условиях. Дежурство на судне было организовано по графику", - отметил он.



Моряки подтвердили, что "документы на визы поданы, в пятницу вылет в Украину".

Напомним, спустя полтора года из Греции отпустили шестерых украинских моряков.