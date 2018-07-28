Житель Бердянска (Запорожская область) у себя во дворе высадил кактусы. Мужчина не только заботится о них, но и разговаривает с цветами ежедневно, сообщает местное издание Бердянск 24.
Виктор Паслен увлекается кактусами почти 30 лет. Все началось с того, что его дочь принесла из школы два маленьких отростка.
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Мужчина выделил для кактусов небольшой участок во дворе. В холодное время года цветы находятся в помещении - зимуют, набираясь сил. А с весны и до осени на открытом грунте цветут.
Отметим, ранее на Певческом поле в Киеве открылась летняя выставка цветов "Мир великанов".