Украинцы перечислили лучшие способы знакомств

Украинцы уверены, что знакомства с противоположным полом лучше всего заводить в кругу друзей. К этому склоняется 59% опрошенных. Чуть меньше людей (45%) уверены, что знакомства нужно заводить по месту службы или учебы.



Об этом свидетельствуют данные социологического опроса компании Research&Branding Group.



Также люди знакомятся в секциях и клубах по интересам (14%), общественных местах и улицах (11%), барах/ресторанах (10%), спортивных клубах (7%), Интернете (6%) и библиотеках (6%).

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Также, согласно отчету, 67% людей пробовали знакомства через Интернет. При этом 27% заявили о позитивном опыте, и 6% о негативном.



Кроме того, 46% виртуальных знакомств приводили к встрече, и 8% - к серьезным отношениям.



Украинцы считают, что лучше всего заводить виртуальные знакомства в соцсетях (23%) и на специальных сайтах (10%). При этом больше трети (37%) придерживаются мнения, что в Интернете знакомиться не стоит.

Отметим, ранее в Италии просмотр сайтов знакомств приравняли к супружеской измене.