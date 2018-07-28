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Главная » Общество » Поместный Собор поддержал автокефалию украинской церкви еще в 1991 году, - Порошенко
Крестный ход в Киеве

Поместный Собор поддержал автокефалию украинской церкви еще в 1991 году, - Порошенко

Поместный Собор поддержал автокефалию украинской церкви еще в 1991 году, - Порошенко
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Глава государства пообещал не вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела

28.07.18 12
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Поместный Собор единогласно поддержал автокефалию украинской церкви уже через два месяца после провозглашения независимости Украины. 

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время мероприятий по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины 28 июля в Киеве, сообщает корреспондент Фокуса с места событий. 

"Собор УПЦ состоялся 1-3 ноября 1991 года, а 2 ноября 1991 года его Святейшество Варфоломей вступил на Вселенский престол. ... Уже через два месяца после провозглашения независимости Поместный Собор тогда еще единой УПЦ единогласно поддержал автокефалию, в т.ч. голосами тех епископов, которые против нее теперь так упорно борются по приказу из Москвы", - заявил Порошенко. 

Президент отметил, что миллионы украинцев стремятся и ожидают скорейшего признания автокефалии Православной Церкви в Украине - большой по количеству верующих, но равной другим поместным православным церквям. 

"Православная община Украины - одна из крупнейших в мире, и она не может быть приложением к кому-либо. Ей предстоит стать звездой в "созвездии независимых и равных национальных Церквей", которым, по словам Его Святейшества, является Вселенская Православная Церковь", - сказал Порошенко. 

По утверждению главы Государства, томос об автокефалии завершит утверждение независимости и самостоятельности нашего государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир. Он усилит права и свободы граждан ... Особенно тех, которые сейчас находятся вне общения со вселенским православием. 

"Я гарантирую, власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела. Но подчеркиваю, что и другим украинская власть не позволит этого делать. Для того и считаю крайне необходимым обрубить все щупальца, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор", - заявил Порошенко. 

Напомним, 27-28 июля в Украине проходят массовые религиозные мероприятия по случаю 1030-летия Крещения Руси-Украины.

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