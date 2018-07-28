28 июля в Украине проходят праздничные мероприятия по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси.

В Киеве возле памятника Владимиру Великому прошли мероприятия при участии президента Украины Петра Порошенко.



Президент уже поздравил украинцев с праздником на своей странице в Facebook.

"Святой равноапостольный князь Владимир Великий принял христианскую веру от Константинопольской Церкви, которая для нас и поныне является Церковью-Матерью. И сегодня, в день 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины, наша вера и наша общая молитва о том, чтобы Константинопольский Патриарх как можно скорее предоставил Томос Единой Поместной Православной церкви!, - написал Порошенко. - Поздравляю каждого украинца в Украине и за ее пределами с Днем Крещения Руси-Украины!"

С 9:30 до 11:30 в Киеве проходит Божественная литургия УПЦ КП.

После этого верующие отправятся крестным ходом от Владимирского собора по бульвару Шевченко, улице Владимирской через Софийскую и Михайловскую площади на Владимирскую горку.

В связи с праздничными мероприятиями в центре Киева будет перекрыт ряд улиц с 12.00 до 13.30:

- бульвар Тараса Шевченко (от дома № 20 до дома № 14);

- улица Владимирская (от дома № 56 до улицы Софийской);

- Владимирский проезд (от Софийской площади к Михайловской).

Напомним, 27-28 июля в Украине проходят массовые религиозные мероприятия по случаю 1030-летия Крещения Руси-Украины.