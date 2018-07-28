Около полудня в столице стартовал Крестный ход Украинской православной церкви Киевского патриархата по случаю 1030-летия крещения Руси-Украины.
Начался ход от Владимирского собора. Его участники движутся по Владимирской улице, через Софийскую и Михайловскую площади к Владимирской горке.
Ход начался с исполнения гимна Украины, сообщает корреспондент Фокуса с места событий.
В ответ на крики прохожих "Слава Украине" священники отвечают "Героям слава"!
По очень приблизительным оценкам корреспондента Фокуса, в Крестном ходе принимают участие десятки тысяч человек.
Участники шествия несут много украинских флагов.
На 13:30 на Владимирской горке запланирован молебен.
Напомним, в Киеве возле памятника Владимиру Великому в субботу утром прошли мероприятия при участии президента Украины Петра Порошенко.