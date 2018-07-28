Колонна участников растянулась на несколько километров

Крестный ход в Киеве по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины все еще продолжается. Голова колонны уже на Владимирской горке, а "хвост" только вышел на улицу Владимирскую недалеко от Владимирского собора, откуда стартовал ход, сообщает Укринформ.

Людей очень много. Участники Крестного хода заполонили весь бульвар Шевченко в районе Владимирского собора, в колонну не смогли попасть все желающие. На месте активно работала полиция диалога.

Полиция, Нацгвардия следят за общественным порядком на протяжении всего маршрута.

Ранее было запланировано, что крестный ход завершится молебном на Владимирской горке.

Крестный ход возглавил Святейший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет. В колонне также - президент Петр Порошенко с супругой Мариной. Присутствовали вице-премьеры Степан Кубив, Вячеслав Кириленко, Геннадий Зубко, Павел Розенко, народные депутаты.

Среди участников шествия - военные капелланы, группа военных, защищавших страну от российского агрессора на Донбассе.

Напомним, в Киеве возле памятника Владимиру Великому в субботу утром прошли праздничные мероприятия при участии президента Украины Петра Порошенко.