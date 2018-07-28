В Украину вернулись 12 моряков, которых 14 месяцев назад задержали в Греции по подозрению в контрабанде оружия.



Об этом в субботу, 28 июля, сообщает Громадське.

Родные и близкие встретили моряков в одесском аэропорту.





"Мы устали с дороги, у нас было четыре пересадки. Хотим домой, отдохнуть. Я сына полтора года почти не видел. Он меня даже не помнит", - рассказал один из украинских моряков и добавил, что условием их возврата является ежемесячная отметка в консульстве Греции в Одессе.





Как сообщал ранее почетный консул Греции в Одессе Пантелис Бумбурас, четверо моряков - капитан, старпом и рядовые - согласно решению суда, остаются в Греции до выяснения всех обстоятельств.



Ранее сообщалось, что после 14 месяцев переговоров Греция освободила 12 из 16 моряков контейнеровоза Mekong Spirit, который был задержан греческими пограничниками в мае 2017 года.