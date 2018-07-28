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Фото В Украину из Греции прилетели 12 освобожденных моряков

<span class="label red">Фото</span> В Украину из Греции прилетели 12 освобожденных моряков
Фото: Громадське

Родные и близкие встретили их в одесском аэропорту

28.07.18 26
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В Украину вернулись 12 моряков, которых 14 месяцев назад задержали в Греции по подозрению в контрабанде оружия.

Об этом в субботу, 28 июля, сообщает Громадське.

Родные и близкие встретили моряков в одесском аэропорту.



"Мы устали с дороги, у нас было четыре пересадки. Хотим домой, отдохнуть. Я сына полтора года почти не видел. Он меня даже не помнит", - рассказал один из украинских моряков и добавил, что условием их возврата является ежемесячная отметка в консульстве Греции в Одессе.



Как сообщал ранее почетный консул Греции в Одессе Пантелис Бумбурас, четверо моряков - капитан, старпом и рядовые - согласно решению суда, остаются в Греции до выяснения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что после 14 месяцев переговоров Греция освободила 12 из 16  моряков  контейнеровоза Mekong Spirit, который был задержан греческими пограничниками в мае 2017 года.

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