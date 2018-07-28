На побережье Азовского моря в городе Приморск и на косе Обиточная из-за ухудшения погодных условий, которые привели к размыву дороги и образованию промоин, спасатели вытянули 36 автомобилей и спасли 86 человек, из них 9 детей.

Об этом сообщается в пресс-службе ГУ ДСНС Украины в Запорожской области.

Наблюдались порывы ветра до 12 м/с и ливень.

Люди пытались выехать в районе базы отдыха "Автотурист", но из-за промоин и поднятия уровня воды автомобили застряли в песке.

Сотрудники ГСЧС с помощью тросов и спецавтомобиля вытащили из района подтопления в твердого покрытия 11 легковых автомобилей и вывезли 46 человек, из них 9 детей. В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время на косе Обиточная начался шторм и колебания уровня воды, что привело к размыву дороги.

По информации пресс-службы ведомства, ситуация пока контролируемая, проводится постоянный мониторинг, спасатели находятся в боевой готовности к действиям по назначению.

Напомним, Ульяна Супрун напомнила, что под водой может быть сильная глубина.