На побережье Азовского моря в городе Приморск и на косе Обиточная из-за ухудшения погодных условий, которые привели к размыву дороги и образованию промоин, спасатели вытянули 36 автомобилей и спасли 86 человек, из них 9 детей.
Об этом сообщается в пресс-службе ГУ ДСНС Украины в Запорожской области.
Наблюдались порывы ветра до 12 м/с и ливень.
Люди пытались выехать в районе базы отдыха "Автотурист", но из-за промоин и поднятия уровня воды автомобили застряли в песке.
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Сотрудники ГСЧС с помощью тросов и спецавтомобиля вытащили из района подтопления в твердого покрытия 11 легковых автомобилей и вывезли 46 человек, из них 9 детей. В результате происшествия никто не пострадал.
В настоящее время на косе Обиточная начался шторм и колебания уровня воды, что привело к размыву дороги.
По информации пресс-службы ведомства, ситуация пока контролируемая, проводится постоянный мониторинг, спасатели находятся в боевой готовности к действиям по назначению.
Напомним, Ульяна Супрун напомнила, что под водой может быть сильная глубина.