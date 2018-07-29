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Главная » Общество » Сыр продлевает жизнь, - исследование длилось 27 лет

Сыр продлевает жизнь, - исследование длилось 27 лет

Сыр продлевает жизнь, - исследование длилось 27 лет
Фото: Поэмбук

Молочный жир, вопреки распространенному мнению, не увеличивает риска сердечных заболеваний

29.07.18 11
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Специалисты Научного центра здоровья при Техасском университете в Хьюстоне предложили способ предотвращения опасных для жизни сосудистых патологий. Они посоветовали для этого есть сыр.

Об этом сообщает ukrhealth.

"Употребление в пищу сыра снижает риск развития сердечных и сосудистых заболеваний", – таким вердиктом специалистов завершилось 27-летнее исследование с участием почти 3 тысяч человек.

Возраст испытуемых составил 65 лет и старше, проблем с сердечно-сосудистой системой до начала эксперимента не было ни у кого из них. За время исследования умерли 2 428 человек, из которых 833 умерли в результате сердечно-сосудистых заболеваний.

Внимательное изучение факторов смерти показало, что лучше всего от инсульта были защищены люди с высоким содержанием жирных кислот в крови – их риск умереть от последствий инсульта был ниже на 42%. В частности, здоровье людей защищала гептадекановая кислота.

"Наши результаты поддерживают свидетельства о том, что молочный жир, вопреки распространенному мнению, не увеличивает риска сердечных заболеваний или общей смертности", – высказались по этому поводу авторы проекта.

Напомним, Ульяна Супрун рассказала, как избежать проблем со здоровьем любителям сладкого.

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