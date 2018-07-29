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Главная » Общество » В Валенсии хотят сэкономить на обоях рабочих столов госслужащих

В Валенсии хотят сэкономить на обоях рабочих столов госслужащих

В Валенсии хотят сэкономить на обоях рабочих столов госслужащих
Фото: YouTube

Речь идет о сумме примерно 1 миллион евро в год 

29.07.18 253
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Госcлужащие в испанской автономии Валенсии теперь не смогут ставить на рабочий стол служебного компьютера фотографии с членами семьи, домашними животными или даже пейзажами.

Как пишет Европульс, отныне на рабочем компьютере у них может быть только корпоративная заставка.

Это одно из правил, принятых правительством Валенсии, чтобы повысить производительность труда госслужащих. Им теперь запрещается входить в почту или социальные сети под личными аккаунтами, подключать к рабочему компьютеру личные устройства, хранить на нем нерабочую информацию и скачивать любой контент, не имеющий прямого отношения к их должностным обязанностям. За несоблюдение этих правил грозит наказание вплоть до увольнения.

Эти ограничения коснутся 22 тысяч чиновников. Суровой меры избежали сотрудники образовательных центров, медицинских учреждений и социальных служб, которым для работы нужен доступ в интернет без ограничений. В результате правительство Валенсии рассчитывает экономить примерно 1 миллион евро в год – за счет более продуктивной работы госслужащих.

Напомним, Фокус перечислил пять признаков того, что вы занимаетесь не своим делом.

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