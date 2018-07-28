Очередной роман японского писателя Харуки Мураками, который называется "Убийство командора", гонконгские цензоры признали "непристойным".
Об этом сообщает Japan Today.
Книгу хотят продавать в полиэтиленовой упаковке с предупреждающими знаками и вообще запретить продажу издания несовершеннолетним.
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Местные поклонники Мураками запустили онлайн-петицию, чтобы опротестовать решение Гонгконгского суда. В настоящий момент ее подписали более двух тысяч человек. Авторы считают такой шаг "позором для гонконгского народа" и уверены, что он повлияет на статус Гонконга как культурного города в мире.
Фото: Euronews
Сам писатель пока никак не прокомментировал случившееся.
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