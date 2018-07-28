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Главная » Общество » Фото "Убийство командора" Мураками суд Гонконга признал непристойной книгой

Фото "Убийство командора" Мураками суд Гонконга признал непристойной книгой

<span class="label red">Фото</span> "Убийство командора" Мураками суд Гонконга признал непристойной книгой
Фото с сайта novosti.az

Писатель пока не комментирует ситуацию

28.07.18 118
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Очередной роман японского писателя Харуки Мураками, который называется "Убийство командора", гонконгские цензоры признали "непристойным".

Об этом сообщает Japan Today.

Книгу хотят продавать в полиэтиленовой упаковке с предупреждающими знаками и вообще запретить продажу издания несовершеннолетним. 

Местные поклонники Мураками запустили онлайн-петицию, чтобы опротестовать решение Гонгконгского суда. В настоящий момент ее подписали более двух тысяч человек. Авторы считают такой шаг "позором для гонконгского народа" и уверены, что он повлияет на статус Гонконга как культурного города в мире.

Фото: Euronews

Сам писатель пока никак не прокомментировал случившееся.

Напомним, Сергей Жадан рассказал Фокусу о "внутренней войне", национальной травме и собственной востокозависимости

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