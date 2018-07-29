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Главная » Общество » Супрун рассказала, как правильно лечить гепатит

Супрун рассказала, как правильно лечить гепатит

Супрун рассказала, как правильно лечить гепатит
Ульяна Супрун / Фото: facebook.com/ulanasuprun

Важно – не заниматься самолечением

29.07.18 297
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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун подчеркнула, что для его преодоления очень важно, чтобы каждый вовремя проходил обследование и получал правильное лечение. 

Об этом она написала в Facebook

"Чтобы преодолеть вирусы гепатита в Украине, очень важно, чтобы каждый вовремя проходил обследование и получал правильное лечение. И для этого важна не только обеспеченность лекарствами. Большую роль играет наша осведомленность о болезни и умение отличать необходимое лечение от фуфломицинов", - написала Супрун. 

По ее просьбе врач-гастроэнтеролог Natalia Dynnyk, член Европейской ассоциации по изучению заболеваний печени, объяснила, каких "лекарств" стоит избегать и как нужно следить за здоровьем. 

Каждый вид гепатита имеет разную причину возникновения и требует специфического лечения. Применение препаратов с недоказанной эффективностью отнимает у людей деньги, а главное - время, чтобы начать действительно необходимое лечение. Это приводит к необратимым осложнениям, таким как цирроз печени или гепатоцеллюлярная карцинома, которые могут стоить жизни. 

"Среди распространенных недоказуемых способов "лечения" гепатитов, а также каких-либо проблем с печенью - практика применения гепатопротекторов. Веря в целебную силу чистки печени, пациенты назначают их сами себе, как "универсальное средство", которое якобы поможет повысить устойчивость печени к вредным факторам и даже восстановить свои функции. В мировой же медицинской практике некоторые лидеры продаж наших аптек вовсе не применяются, поскольку не доказали свою эффективность", - говорится в сообщении. 

Назначить эффективное лечение можно лишь при четко установленном диагнозе - вирусном гепатите, аутоиммунном, токсическом, метаболическом или генетическом поражении (например, болезнь Вильсона, гемахроматоз). 

"Помните, что длительное время заболевания печени не проявляются яркой симптоматикой. Поэтому каждому стоит хотя бы раз в год проводить скрининг - ультразвуковое исследование брюшной полости и проверять уровень печеночных ферментов в крови, в случае изменений при УЗИ и повышении печеночных проб - не идти в аптеку с просьбой посоветовать "что-то для печени". А обратиться к врачу. Именно врач должен установить точный диагноз и назначить эффективное лечение ", - подчеркивается в сообщении. 

Напомним, 28 июля отмечался Всемирный день борьбы с гепатитами.

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