Супрун рассказала, как правильно лечить гепатит

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун подчеркнула, что для его преодоления очень важно, чтобы каждый вовремя проходил обследование и получал правильное лечение.

Об этом она написала в Facebook.

"Чтобы преодолеть вирусы гепатита в Украине, очень важно, чтобы каждый вовремя проходил обследование и получал правильное лечение. И для этого важна не только обеспеченность лекарствами. Большую роль играет наша осведомленность о болезни и умение отличать необходимое лечение от фуфломицинов", - написала Супрун.

По ее просьбе врач-гастроэнтеролог Natalia Dynnyk, член Европейской ассоциации по изучению заболеваний печени, объяснила, каких "лекарств" стоит избегать и как нужно следить за здоровьем.

Каждый вид гепатита имеет разную причину возникновения и требует специфического лечения. Применение препаратов с недоказанной эффективностью отнимает у людей деньги, а главное - время, чтобы начать действительно необходимое лечение. Это приводит к необратимым осложнениям, таким как цирроз печени или гепатоцеллюлярная карцинома, которые могут стоить жизни.

"Среди распространенных недоказуемых способов "лечения" гепатитов, а также каких-либо проблем с печенью - практика применения гепатопротекторов. Веря в целебную силу чистки печени, пациенты назначают их сами себе, как "универсальное средство", которое якобы поможет повысить устойчивость печени к вредным факторам и даже восстановить свои функции. В мировой же медицинской практике некоторые лидеры продаж наших аптек вовсе не применяются, поскольку не доказали свою эффективность", - говорится в сообщении.

Назначить эффективное лечение можно лишь при четко установленном диагнозе - вирусном гепатите, аутоиммунном, токсическом, метаболическом или генетическом поражении (например, болезнь Вильсона, гемахроматоз).

"Помните, что длительное время заболевания печени не проявляются яркой симптоматикой. Поэтому каждому стоит хотя бы раз в год проводить скрининг - ультразвуковое исследование брюшной полости и проверять уровень печеночных ферментов в крови, в случае изменений при УЗИ и повышении печеночных проб - не идти в аптеку с просьбой посоветовать "что-то для печени". А обратиться к врачу. Именно врач должен установить точный диагноз и назначить эффективное лечение ", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, 28 июля отмечался Всемирный день борьбы с гепатитами.