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Главная » Общество » Умерла монахиня, предотвратившая покушение на патриарха Филарета

Умерла монахиня, предотвратившая покушение на патриарха Филарета

Умерла монахиня, предотвратившая покушение на патриарха Филарета
Фото: Евстратий Зоря, Фейсбук

Женщине было 90 лет

29.07.18 3336
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На 91 году жизни скончалась игуменья Варвара, которая в мае текущего года предотвратила, возможно, покушение на предстоятеля УПЦ КП Патриарха Филарета. 

Об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря). 

"29 июля 2018 года утром после продолжительной тяжелой болезни на 91-м году жизни упокоилась игуменья Варвара (в миру – Вера Сергеевна Боронина), в прошлом – насельница Кременецкого и Корецкого монастырей, эконом Украинского экзархата и Киевской Патриархии. Просим всех возносить молитвы за упокой ее души”, - написал владыка Евстратий. 

Игуменья Варвара родилась 30 ноября 1927 года в Пензе (Россия), в верующей семье Сергея и Марии, по национальности – россиянка. 

В годы второй Мировой войны работала на фабрике. С молодости проявляла любовь к храму и богослужению, за что подвергалась притеснениям со стороны атеистической власти. В 1950-х годах как паломница посещала украинские монастыри, в том числе Киево-Печерскую и Почаевскую Лавры, женские монастыри, утвердившись в намерении стать монахиней. 

В 1957 году была принята послушницей в Богоявленский женский монастырь города Кременец Тернопольской области. Впоследствии благодаря трудолюбию и хорошим организационным способностям была назначена помощницей игуменьи монастыря. 

После принудительного закрытия обители советской властью в 1959 году вместе с другими сестрами перешла в Свято-Троицкий Корецкий женский монастырь Ровенской области, где также была помощницей игуменьи, а потом выполняла другие послушания. 

На праздник 40 Севастийских мучеников в 1972 году пострижена в малую схиму (мантию) с наречением имени Варвара в честь святой великомученицы. 

В 1981 году по распоряжению митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Экзарха Украины (ныне – Патриарх Киевский и всей Руси-Украины), монахиня Варвара была назначена экономом митрополичьей резиденции в Киеве. С того времени более 35 лет матушка Варвара отвечала за хозяйство резиденции, кухню и организацию питания, чистоту территории и помещений, хранение и распространение церковной литературы, которая издавалась Митрополией и Патриархией. 

За многолетнее служение и неутомимые труды монахиня Варвара была возведена Патриархом Филаретом в сан игуменьи, награждена наперсным крестом с украшениями. Также ее работа была отмечена церковными орденами святой великомученицы Варвары и святой равноапостольной княгини Ольги, государственным орденом княгини Ольги. 

В течение последних лет из-за плохого состояния здоровья отошла от активной работы, была прикована болезнью к постели, однако регулярно принимала Святые Тайны, возлагая все упование на Бога, служению которому посвятила свою жизнь. 

Похоронят игуменью Варвару 30 июля на монашеском кладбище возле Свято-Николаевского храма в селе Мощун Киево-Святошинского района Киевщины. 

Напомним, накануне в УПЦ КП сообщили о попытке покушения на патриарха Филарета.

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