Ницой рассказала об украиноязычном режиме в лагере

Для тех, кто сопротивлялся правилам, вводились материальные взыскания в размере 50 гривен

Украинская писательница Лариса Ницой предложила властям решительно поменять методы поощрения и наказания для внедрения украинского языка во всех сферах жизни.

После своего визита в Карпаты и работы в детском лагере, Ницой ввела украиноязычный режим, согласно которому воспитатели были обязаны разговаривать на родном языке, рассказала она в интервью Обозревателю.

Для тех, кто сопротивлялся правилам, вводились материальные взыскания в размере 50 гривен.

А детям, которые говорили на украинском, были введены поощрения.

"Приехало много русскоязычных детей и были вожатые-воспитатели. Я сказала – значит так, воспитатели, у нас украиноязычный режим в лагере. Вы с детьми говорите исключительно на украинском языке. Один вожатый сказал, что не любит украинский язык, одна воспитательница сказала, что его ненавидит. Я сказала – это ваше личное дело. За каждую русскоязычную ситуацию с детьми с вашей стороны вы оштрафованы на 50 грн", - сказала она.

Также она добавила, что детям разрешила между собой говорить на любом языке, "но в публичном пространстве готовить газету, презентацию, выступать, вы должны на украинском языке. Дети у нас поощрялись, чтобы на украинском языке выступать. А в личное пространство я не лезла и приучала, что есть личное пространство и публичное. И наказала воспитателей — некоторые воспитатели поехали домой, не досчитавшись к зарплате 500-600 гривен", – пояснила писательница.

Напомним, 14% абитуриентов провалили ВНО по украинскому языку и литературе.