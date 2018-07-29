Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Общество » Ницой рассказала об украиноязычном режиме в лагере

Ницой рассказала об украиноязычном режиме в лагере

Ницой рассказала об украиноязычном режиме в лагере
Фото: PolitInfo

Для тех, кто сопротивлялся правилам, вводились материальные взыскания в размере 50 гривен

29.07.18 163
000

Украинская писательница Лариса Ницой предложила властям решительно поменять методы поощрения и наказания для внедрения украинского языка во всех сферах жизни.

После своего визита в Карпаты и работы в детском лагере, Ницой ввела украиноязычный режим, согласно которому воспитатели были обязаны разговаривать на родном языке, рассказала она в интервью Обозревателю.

Для тех, кто сопротивлялся правилам, вводились материальные взыскания в размере 50 гривен.

А детям, которые говорили на украинском, были введены поощрения.

"Приехало много русскоязычных детей и были вожатые-воспитатели. Я сказала – значит так, воспитатели, у нас украиноязычный режим в лагере. Вы с детьми говорите исключительно на украинском языке. Один вожатый сказал, что не любит украинский язык, одна воспитательница сказала, что его ненавидит. Я сказала – это ваше личное дело. За каждую русскоязычную ситуацию с детьми с вашей стороны вы оштрафованы на 50 грн", - сказала она.

Также она добавила, что детям разрешила между собой говорить на любом языке, "но в публичном пространстве готовить газету, презентацию, выступать, вы должны на украинском языке. Дети у нас поощрялись, чтобы на украинском языке выступать. А в личное пространство я не лезла и приучала, что есть личное пространство и публичное. И наказала воспитателей — некоторые воспитатели поехали домой, не досчитавшись к зарплате 500-600 гривен", – пояснила писательница.

Напомним, 14% абитуриентов провалили ВНО по украинскому языку и литературе.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Первый украинский. Зачем русскоязычные украинцы переходят на государственный языкВенгрия продолжит давить на Украину в языковом вопросеУкраина и Венгрия впервые с начала языкового конфликта сядут за стол переговоров
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 15662
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 12769
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 9911
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 17672
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12376
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 21707
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 11536
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 23671
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 8848
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 7509
  1. Bloomberg обнародовал фото Януковича из дела Манафорта 5653 / 6454
  2. С Азовского моря экстренно эвакуировали отдыхающих 3239 / 3395
  3. В июле погода побила 118 мировых исторических рекордов 3026 / 3177
  4. Умерла монахиня, предотвратившая покушение на патриарха Филарета 2990 / 3603
  5. С политическим привкусом. На что был похож крестный ход в честь 1030-летия крещения Руси-Украины 2814 / 3242
  6. Украинцы перечислили лучшие способы знакомств 2386 / 2636
  7. Народный депутат Новинский попал в базу "Миротворца" 2355 / 2699
  8. Кобзон впал в кому, - СМИ 2225 / 2530
  9. Самое длинное в XXI веке лунное затмение: как это было 2111 / 2449
  10. Армянское чудо. Как Пашиняну удается то, что не удается украинским правителям 1821 / 1886
  1. В июле погода побила 118 мировых исторических рекордов 10 / 3177
  2. Народный депутат Новинский попал в базу "Миротворца" 7 / 2699
  3. Bloomberg обнародовал фото Януковича из дела Манафорта 7 / 6454
  4. Загородные огороды. Как проводили лето советские дачники 7 / 1012
  5. Самое длинное в XXI веке лунное затмение: как это было 7 / 2449
  6. В Киеве на Осокорках произошла драка со стрельбой на стройплощадке 6 / 725
  7. Украинцы перечислили лучшие способы знакомств 6 / 2636
  8. Армянское чудо. Как Пашиняну удается то, что не удается украинским правителям 6 / 1886
  9. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 6 / 15662
  10. С политическим привкусом. На что был похож крестный ход в честь 1030-летия крещения Руси-Украины 5 / 3242
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.