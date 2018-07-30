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Главная » Общество » Вестница свободы. Как Ульяна Супрун освобождает нас от запретов
Вестница свободы. Как Ульяна Супрун освобождает нас от запретов
Фото: УНИАН

Вестница свободы. Как Ульяна Супрун освобождает нас от запретов

Фокус собрал несколько ярких цитат, подтверждающих, что Супрун стоит на страже нашей свободы, чего бы это нам ни стоило

Мария Бондарь - 30.07.18 1778
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Хотите, чтобы вас полюбили – разрешайте то, что другие запрещают. Лилия Бриг писала об этом  в письмах, опубликованных после ее смерти. Возлюбленная Маяковского называла разрешение запрещенного "секретом обольщения", но трюк в принципе не новый. Разведенные родители частенько пользуются им, конкурируя за внимание ребенка. Среди украинских государственных деятелей чемпионом по применению этого приема, безусловно, является и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Ее публикации в социальных сетях и публичные выступления просто громят рамки и ограничения. Фокус собрал несколько ярких цитат, подтверждающих, что Супрун стоит на страже нашей свободы.

Разрешение есть мороженое, когда болит горло

«Прошли мимо холодильника с мороженым, потому что болит горло? Возвращайтесь назад и смело выбирайте любимый пломбир. Нет причин отказываться от холодных лакомств, особенно в жаркую погоду. Тем более, что июль - месяц мороженого»

Разрешение сутулиться

«Многие люди имеют плохую осанку, но не страдают от боли. В то же время встречаются пациенты с хорошей осанкой, испытывающие сильную боль. Отсутствие активности ведет к дискомфорту и появления боли в спине»

Разрешение стоять на сквозняке

«Наконец наступила весна, а вместе с ней и извечный спор: те, кому хочется вдохнуть весеннего воздуха, чаще открывают окна, а те, кто боится простудиться, настаивают, чтобы окна были закрытым, потому что может быть сквозняк. Хотим расставить все точки над i. Сквозняк как таковой не угрожает здоровому человеку. Если его постоянно избегать, сидеть в закрытом помещении и кутаться в одежду - вы наоборот делаете себя более уязвимым - будете хуже воспринимать перепады температуры воздуха и можете быстрее подхватить простуду»

Разрешение хрустеть пальцами

«Сейчас наиболее убедительной является теория, указывающая, что звук хруста может возникать вследствие лопания пузырьков газа, образующихся в синовиальной жидкости. Эта жидкость заполняет полость между суставами и предотвращает возникновение трения. Вещество в своем составе также содержит газы (кислород, азот, углекислый газ). Когда вы двигаете сустав, из-за увеличения пространства, изменения давления и разной плотности газов, из них образуются пузырьки, которые при лопанье создают звук хруста»

Разрешение мочить манту

«Многие украинцы считают… будто вода на коже может повлиять на реакцию организма, папула от инъекции увеличится и результат пробы ложно покажет, что человек инфицирован. Это не так»

Разрешение сидеть на холодном

«Переохлаждение или воспаление определенного участка тела действительно может возникнуть, если длительное время находиться на улице в лютый мороз. Или же, когда температура, даже выше 0, однако является большая влажность воздуха и сильный ветер, который дует на открытую часть тела. Во всех других случаях, особенно при хороших погодных условиях, очень сложно переохладиться. Организм сам поддерживает оптимальную температуру внутренних органов, поэтому ваш мочевой пузырь и другие органы преимущественно защищены от перепада температуры»

Разрешение на физические нагрузки при месячных

«Женщины верят в разные мифы вроде того, что во время менструации противопоказаны физические нагрузки»

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