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Главная » Общество » В Украине впервые за 5 лет отмечается рост занятости, - Госслужба

В Украине впервые за 5 лет отмечается рост занятости, - Госслужба

В Украине впервые за 5 лет отмечается рост занятости, - Госслужба

Каждый пятый украинец работает в "тени"

31.07.18 180
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Количество занятого населения в Украине выросло на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом заявил и.о. главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко, передает Интерфакс-Украина.

"Мы наблюдаем, что действительно рынок труда на сегодняшний день, на первое полугодие 2018 года, демонстрирует некую стабилизацию. Рост занятости населения у нас по государственной статистике произошел впервые с 2013 года", - рассказал он.

По словам Ярошенко, в сравнении с соответствующим периодом 2017 года количество занятого населения в Украине выросло на 149 тыс. человек (на 0,9%), а безработица составляет 9,7%.

В то же время он отметил, что 21,8% украинцев работают в "тени", тогда как в прошлом году таких было 22,3%.

"На учете в Государственной службе труда сегодня у нас 304 тыс. человек", - сказал Ярошенко.

По его словам, из них с высшим образованием 47%, а в городах Киев, Одесса, Харьков, Сумы и Львов в центрах занятости с высшим образованием от 85% до 90% безработных.

"По состоянию на 27 июля, по сравнению с такой же датой 2017 года, количество получателей помощи в стране – 236 тыс., это на 8% меньше, чем было в 2017 году", - добавил и.о. главы Госслужбы занятости.

Кроме того, он отметил, что в стране растет средний размер выплат помощи. Так, минимальная помощь по закону составляет 544 грн в месяц, и ее получает 25% безработных, а максимальная – 7 тыс. 48 грн, и ее получает 5% безработных (в прошлом году 3%).

"Количество вакансий у нас существенно возросло за последний год. У нас в базе данных теперь порядка 130 тыс. вакансий ежедневно", - подчеркнул Ярошенко.

В то же время, он отметил существование большого дисбаланса на рынке труда между предлагаемыми вакансиями и спросом соискателей.

Ярошенко отметил, что на данный момент рынок труда в Украине наиболее нуждается в слесарях, электросварщиках, токарях, пекарях, водителях, продавцах, поварах, официантах, медсестрах, трактористах, работниках по обслуживанию сельскохозяйственной техники.

Ранее Фокус писал, что в Украине по состоянию на 1 июля 2018 года зарегистрировано 303,9 тысяч безработных. Это более чем на 12 тысяч меньше, чем месяцем ранее - 316 тыс. безработных. 

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