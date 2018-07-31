В Киеве 5 человек отравились шаурмой из киоска

Мясо в лаваше покупалось недалеко от станции метро "Дарница"

В Киеве 5 человек отравились шаурмой, купленной на улице в киоске. Об этом сообщил начальник столичной Госпродуктпотребслужбы Олег Рубан, передает Korrespondent.net.

"В понедельник, 30 июля, к нам поступило сообщение от одной из больниц Киева, что к ним с признаками отравления доставлены пять человек. У всех были одни и те же признаки – рвота, температура, диарея", - отметил Рубан.

Он добавил, что все пострадавшие накануне ели шаурму, купленную в киоске недалеко от станции метро "Дарница".

Отмечается, что в настоящее время специалисты Госпродуктпотребслужбы проверяют киевские киоски по продаже шаурмы.

В Госпродпотребслужбе советуют не покупать продукты для употребления в пищу в непроверенных местах.

Отметим, ранее беременная женщина и ее 11-летний сын умерли после съеденных грибов.