В киевском метро остался один день переходного периода на новый тариф

31 июля — последний день обмена жетонов для проезда в киевском метро без доплаты. Обратите внимание, что сервисные центры работают до 19:00.
Об этом пишет Информатор.
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ПОДРОБНО О ПЕРЕХОДНОМ ПЕРИОДЕ НА НОВЫЙ ТАРИФ:
- Записанные поездки на бесконтактные карточки метро или метропас остаются действительными. Метропас можно пополнить на автоматизированной станции Кловская, бесконтактные карточки метро — на любой станции.
- К концу июля — все приобретенные месячные проездные билеты остаются действительными.
- К концу июля — вы можете использовать синий жетон, обменяв его без доплаты. Один жетон обменивается в любой кассе, два и более — в сервисных центрах на станциях Майдан Независимости, Дорогожичи, Политехнический институт, Дарница (вестибюль № 2) с 8:00 до 19:00 без выходных.
- До конца августа — вы можете обменять синие жетоны пропорционально или с доплатой в сервисных центрах на станциях Майдан Независимости, Дорогожичи, Политехнический институт, Дарница (вестибюль № 2) с 8:00 до 19:00 без выходных.
- С 1 сентября — ранее приобретенные жетоны (синие) обмену не подлежат, и средства за них не возвращаются.
Напомним, с 14 июля в Киеве установлены новые тарифы на проезд в гортранспорте. В метро проезд с 5 гривен подняли до 8, для владельцев бесконтактных карт стоимость одной поездки составляет 6,50 гривен. Все льготы для пенсионеров, ветеранов АТО, чернобыльцев и других категорий граждан сохранятся.