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Названы самые частотные причины смерти киевлян

Названы самые частотные причины смерти киевлян
Фото: FinnMedTravel

С января по май 2018 года из-за проблем с сердцем умерли более 8,7 тыс. человек

01.08.18 503
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Жители Киеве наиболее часто умирают от болезней сердца. Так, с начала 2018 года  жертвами подобных недугов стали более 8,7 тыс. человек.

Об этом сообщил заместитель главы ГУ статистики в Киеве Олег Настоящий, передает 44.ua.

"С января по май 2018 года в Киеве от болезней системы кровообращения, в том числе цереброваскулярных болезней, ишемической болезни сердца и других патологий сердца умерли более 8,7 тыс. человек", - сказал Настоящий.

Кроме того, среди причин смерти населения Киева в 2018 году, как и за аналогичный период 2017 года, первое место занимают именно болезни системы кровообращения (63,9% от общего количества умерших). Второе - новообразования (17,1%), третье - болезни органов пищеварения (5%), четвертое приходится на внешние причины смерти (4,2%), пятое - болезни органов дыхания (2,5%).

Ранее сообщалось, что в Киеве - всплеск самоубийств.

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