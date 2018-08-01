Количество отравившихся шаурмой в Киеве превысило 30 человек

В столичные больницы уже отправили более 30 человек с отравлением после употребления шаурмы. Среди пострадавших есть и беременные.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская.
"По моей информации, уже более 30 человек госпитализированы, больные продолжают поступать, есть беременные женщины, клинически похоже на сальмонеллез", – написала медик.
По ее словам, сальмонеллез протекает достаточно тяжело, с температурой до 40 градусов, резкими болями в животе, рвотой.
Ранее Фокус писал, что в Киеве пять человек отравились шаурмой, купленной возле метро "Дарница".