Арнольд Шварценеггер скоро прилетит в Киев, - Кличко

Актер и экс-губернатор штата Калифорния (США) Арнольд Шварценеггер прилетит в Киев.



Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает ТСН.

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"Я позавчера (30 июля – ред.) разговаривал по Skype со Шварценеггером. У него был день рождения. Я его поздравил. Он мне сказал, что в течение следующих двух месяцев он приедет в Киев. Я его пригласил. Это действительно мировая звезда, бывший губернатор штата Калифорния. Убежден, что он и советы даст, и сможет ознакомиться с одним из красивейших городов мира", - сказал он.

Отметим, ранее Арнольд Шварценеггер в коротком видеоролике на своей странице в Facebook разнёс Трампа после его пресс-конференции с Путиным