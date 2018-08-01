Супрун призвала не бояться глютена

Популярная безглютеновая диета может быть вредной для здоровья. Об этом в Facebook cообщина и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Интернет, реклама или блоги некоторых знаменитостей по-разному интерпретируют правильное питание. Будьте осторожны с такими рекомендациями. Не все из них подходят именно вам. Как пример - популярная безглютеновая диета", - написала она.

Супрун напоминает, что глютен или клейковина - запасной белок. Он содержится в зернах злаков, например, пшеницы, ячменя, ржи и всех производных продуктах, включая булочки, батоны и пиво. Также глютен добавляют в колбасные изделия, молочные продукты и различные соусы.

"Он придает этим продуктам густоту и вязкость, держит влагу и в некоторых случаях не дает засохнуть. Глютен абсолютно безопасен для большинства людей и хорошо усваивается организмом. Если его купить отдельно и просто съесть, то это не повредит ровно ничем 99% из нас. Так же безопасно мы едим мясо или яйца, которые также содержат белок", - отметила глава Минздрава.

По ее словам, глютен опасен только для 1% людей на планете. Это связано с аутоиммунной болезнью, которая называется глютеновая энтеропатия или целиакия. Когда люди с диагнозом целиакии едят глютен, их иммунная создает антитела, которые в частности повреждают стенки кишечника. Это нарушает всасывание питательных веществ организмом.

Диагностировать целиакию можно только анализом крови на антитела и биопсией. Если диагноз подтвердится, то только тогда нужно "садиться" на безглютеновую диету.

"Во всех других случаях полностью отказываться от продуктов с глютеном и переходить их на безглютеновым двойников не только не стоит, но и вредно", - подчеркнула Супрун.

Во-первых, люди, которые отказываются от всех продуктов с глютеном лишаются возможности есть цельнозерновые злаки, которые обеспечивают наш организм клетчаткой, витаминами, железом, кальцием и белками.

Во-вторых, не существует научно обоснованных исследований, подтверждающих, что безглютеновые продукты полезны или помогают потерять вес людям без целиакии.

"Питайтесь полноценно и сбалансировано! И если нет никаких медицинских оснований - не стоит экспериментировать со специфическими диетами", - подытожила глава Минздрава.

Напомним, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун предупреждает: чрезмерное количество сахара в рационе сродни бомбе замедленного действия для здоровья.