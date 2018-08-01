Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Общество » Видео В метро Киева пьяный мужчина пропускал пассажиров бесплатно

Видео В метро Киева пьяный мужчина пропускал пассажиров бесплатно

<span class="label red">Видео</span> В метро Киева пьяный мужчина пропускал пассажиров бесплатно
Фото: Скриншот

Работница метрополитена препятствовала его действиям и угрожала блокировать турникеты

01.08.18 78
500

В столичном метрополитене неизвестный мужчина пропускал пассажиров через турникеты бесплатно за счет своей проезжей карточки.

Данное видео опубликовали в сообществе Los Solomas/Соломенский район в Facebook.

Как признался сам герой видео в комментариях к посту, он был пьян и решил в тот вечер пропускать людей с помощью своего проездного. Однако в процессе этой благотворительной "акции" работница метро препятствовала действиям и угрожала блокировать турникеты.

 

Свои требования она не аргументировала, в то время как герой видео сказал, что сам платил за проездной и это его деньги, которыми он может распоряжаться без ограничений. Отмечается, что действия сотрудницы подземки законом не обоснованы.

Напомним, с 14 июля в Киеве установлены новые тарифы на проезд в гортранспорте. В метро проезд с 5 гривен подняли до 8, для владельцев бесконтактных карт  стоимость одной поездки составляет 6,50 гривен. Все льготы для пенсионеров, ветеранов АТО, чернобыльцев и других категорий граждан сохранятся.

5
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Киевском метро пассажир обменял 2300 жетоновВ киевском метро остался один день переходного периода на новый тарифВ Киеве могут ограничить вход на 4 станции метро
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 16828
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 13475
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 10436
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 18582
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12557
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 22886
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 12241
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 24330
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 9322
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 8338
  1. Предполагаемым убийцей "Сармата" оказался снайпер из "Торнадо" 17125 / 21921
  2. Надя Дорофеева прогулялась в черных трусиках в Каннах 10345 / 17433
  3. Полиция нашла автомобиль возможного убийцы ветерана АТО Сармата 5574 / 6361
  4. Жить не по средствам. Почему с сегодняшнего дня человечество оказалось в долгу у планеты 3436 / 4332
  5. Есть контакт. Когда электромобили станут "народными машинами" в Украине 3070 / 3377
  6. Российские войска уже готовы к нападению на Украину, - Турчинов 3044 / 3494
  7. Даша Астафьева снялась в прозрачных трусиках и лифчике 3006 / 3340
  8. После оранжевой революции Манафорт советовал Ахметову "сбагрить" Януковича, - СМИ 2381 / 2694
  9. Ударные амбиции. Сможет ли Усик наказать обидчика Кличко-младшего 2218 / 2373
  10. Тысячи истощенных кенгуру оккупировали мегаполисы Австралии в поисках еды 2153 / 2427
  1. Предполагаемым убийцей "Сармата" оказался снайпер из "Торнадо" 24 / 21921
  2. Жить не по средствам. Почему с сегодняшнего дня человечество оказалось в долгу у планеты 20 / 4332
  3. НАТО собирается с силами. Как Североатлантический альянс готовится к противостоянию с Россией 15 / 2198
  4. Ударные амбиции. Сможет ли Усик наказать обидчика Кличко-младшего 10 / 2373
  5. Надя Дорофеева прогулялась в черных трусиках в Каннах 9 / 17433
  6. В Украине запускают кампанию за здоровый образ жизни: советы будут рассылать e-mail-письмами 9 / 710
  7. Полиция нашла автомобиль возможного убийцы ветерана АТО Сармата 8 / 6361
  8. Российские войска уже готовы к нападению на Украину, - Турчинов 7 / 3494
  9. Белое солнце пустыни. Кем на самом деле является красноармеец Сухов 5 / 55121
  10. Вандалы напали на городскую электричку в Киеве 4 / 1067
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.