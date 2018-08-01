В столичном метрополитене неизвестный мужчина пропускал пассажиров через турникеты бесплатно за счет своей проезжей карточки.



Данное видео опубликовали в сообществе Los Solomas/Соломенский район в Facebook.

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Как признался сам герой видео в комментариях к посту, он был пьян и решил в тот вечер пропускать людей с помощью своего проездного. Однако в процессе этой благотворительной "акции" работница метро препятствовала действиям и угрожала блокировать турникеты.

Свои требования она не аргументировала, в то время как герой видео сказал, что сам платил за проездной и это его деньги, которыми он может распоряжаться без ограничений. Отмечается, что действия сотрудницы подземки законом не обоснованы.

Напомним, с 14 июля в Киеве установлены новые тарифы на проезд в гортранспорте. В метро проезд с 5 гривен подняли до 8, для владельцев бесконтактных карт стоимость одной поездки составляет 6,50 гривен. Все льготы для пенсионеров, ветеранов АТО, чернобыльцев и других категорий граждан сохранятся.