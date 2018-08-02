В Киеве женщина умерла в кабинете у стоматолога, - СМИ

В четверг, 2 августа, в одной из стоматологических клиник Киева умерла женщина. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
"Несчастный случай произошел сегодня около 11:00 на улице Воздвиженской, 16А: в стоматологическом центре скоропостижно скончалась женщина 1970 года рождения", - говорится в сообщении.
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Согласно предварительным данным, причиной смерти могла стать реакция на анестезию.
Официальных комментариев полиция пока не давала.
Отметим, ранее в Киеве после заболевания ботулизмом скончалась женщина.