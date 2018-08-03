Полиция открыла уголовное производство по факту смерти женщины в одном из стоматологических кабинетов Киева.



Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.



"В полдень (2 августа, - ред.) в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение от врачей о том, что в стоматологическом центре скончалась женщина. На вызов выехали экипажи патрульных, следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции. Работники полиции опросили свидетелей происшествия и взяли объяснения у работников центра", - говорится в сообщении.





Предварительно установлено, что 48-летняя киевлянка является постоянным клиентом данного стоматолога. Прибывшие на вызов врачи скорой констатировали смерть женщины, причина будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

С места происшествия изъяли медицинскую документацию и медпрепараты.



Напомним, что 2 августа в одной из стоматологических клиник столицы умерла женщина. По предварительным данным, причиной смерти могла стать реакция на анестезию.



