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Главная » Общество » Пары, которые поженились "за сутки", реже расстаются

Пары, которые поженились "за сутки", реже расстаются

Пары, которые поженились "за сутки", реже расстаются
Фото: orgsvadba.com

За два года из 38,5 тысяч пар, воспользовавшихся услугой "Брак за сутки", развелись 615

03.08.18 281
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Пары, которые поженились с помощью услуги "Брак за сутки", разводятся реже, чем те, которые женились обычным способом и перед свадьбой имели месяц на размышления. Об этом сообщила заместитель Министра юстиции по государственной регистрации Елена Сукманова.

"Мы специально собрали статистику за период функционирования услуги (с июля 2016 по июль 2018) и оказалось, что процент среди пар, которые поженились стандартным способом составляет 1,9%, а среди тех, кто женился за сутки - 1,6% " - сказала Елена Сукманова.

По ее словам, из 38 444 пар, поженившихся за сутки, развелись только 615. "Думаю эти показатели - лучший ответ скептикам, которые критиковали Минюст за внедрение такой услуги, аргументируя тем, что быстрые браки будут так же быстро и распадаться" , - отметила Елена Сукманова.

В министерстве напомнили, что за два года существования услуги "Брак за сутки" ею воспользовались 38 444 пары. Самой популярной эта услуга в Киеве - почти 7 тыс. браков, Одессе - почти 6 тыс., Мариуполе - более 2,6 тыс., Львове - 2,5 тыс., Северодонецке - более 2 тыс., Харькове - 1,8 тыс ., Черновцах - 1,2 тыс. браков.

Как сообщалось ранее, в Минюсте рассказали о перспективах легализации однополого партнерства в Украине.

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