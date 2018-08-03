За 3 года в России задержали 2300 граждан Украины, - МИД

За последние 3 года в России были задержаны и осуждены более 2300 граждан Украины.
Об этом заявил представитель МИД Василий Кирилич, передает
Интерфакс-Украина.
"Более 2300 граждан Украины задержаны, осуждены в РФ", - сказал Кирилич.
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Он отметил, что речь идет о данных за три года, а виды преступлений, за которые были осуждены украинцы, - "разные".
Кирилич подчеркнул, что украинская консульская служба не делит украинских граждан на простых политзаключенных и политзаключенных с особым статусом, к судьбе которых привлечено широкое внимание.
Он отметил, что консульская служба делает все возможное для защиты интересов всех украинцев.
Ранее сегодня стало известно, что из российской колонии был освобожден крымский активист Александр Костенко.