Из детского приюта в поселке Рожище Волынской области, регулярно исчезали дети.

Об этом на брифинге в пятницу, 3 августа, рассказала омбудсмен Людмила Денисова, сообщает Liga.Новости.

"В 2013 году начались первые такие случаи, семеро мальчиков исчезли именно с этого года", - сказала Денисова. По ее словам, именно с этого года в приюте работает нынешний его руководитель.

Омбудсмен сообщила, что правоохранители выясняют, как это произошло и проводилось ли расследование этих случаев.

Накануне прокуратура Волынской области сообщила, что руководство приюта почти два месяца не сообщало в полицию о пропавшем без вести воспитаннике, который самовольно покинул учреждение еще 17 мая 2018 года. Ребенка до сих пор не нашли.

У десятерых воспитанников приюта обнаружили следы избиения, трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения.

В свою очередь руководитель детского дома Леонид Матвийчук, где могли бить и домогаться воспитанников, просит не спешить с выводами.

"Это очень сложные дети, они требуют не только социальной защиты, но и коррекции поведения. У меня были разные случаи, когда дети нападали на дежурного. Одному сломали ребра, другому нанесли черепно-мозговую травму - он стал инвалидом. Еще на одного дежурного набросали матрасы, и он чудом выжил. Вот с такой категорией детей мы работаем, и, прежде чем озвучивать выводы, нужно было разобраться", - сказал директор "Обозревателю".

По его словам, все началось с того, что четверо девочек устроили дебош в приюте.

"В воскресенье, 29 июля, четыре девочки в возрасте 15-17 лет устроили в приюте дебош, не подчинялись дежурному. Они подожгли бумагу в игровой комнате, а в 23:00 кричали, били окна и двери. В это время маленькие дети уже спали, и они всем мешали… Конечно, им высказывались претензии, мы им объясняли, что так себя вести нельзя, и нужно жить по-человечески. Они решили перевести стрелки в этой ситуации. Одну из них взяли за руку, чтобы перевести с кровати одной девочки на другую. Они восприняли это как насилие… Теперь продолжают эту игру, прекрасно понимая, что им ничего за это не будет. Хотя сами следователи уже видят, что показания дают все разные и свести все воедино - не получается", - добавил он.

Одна из девочек, по его словам, два месяца была в розыске - каталась по Киевской области. Вторая полгода жила с цыганами. Третья ушла из приемной семьи.

Все 33 воспитанника приюта в возрасте от 3 до 18 лет отправлены в больницу для обследования.

Напомним, россиянин покупал детей на Донбассе для сексуального рабства.