Ученые признали курение кальяна смертельно опасным

Ученые из США пришли к выводу, что вред для здоровья от использования кальяна сравним с курением обычных сигарет.



Данное исследование опубликовано в American Journal of Cardiology, коротко о нем сообщает Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (США).



Специалисты выяснили, что один сеанс курения кальяна увеличивает частоту сердечных сокращений на 16 ударов в минуту и повышает артериальное давление. Помимо этого, использование кальяна увеличивает показатель артериальной жесткости, считающийся одним из главных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

К таким выводам ученые пришли, проведя эксперимент на группе из 48 добровольцев возрастом от 18 до 34 лет. Им предложили покурить кальян на протяжении 30 минут. До и после этого специалисты отследили ритм сердца, артериальное давление и уровень никотина в крови.



Отмечается, что полученные данные сопоставимы с теми, что наблюдаются после курения сигарет с никотином, а распространенное мнение о меньшем вреде кальяна не соответствует действительности.

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Специалисты считают, что в табаке, используемом в кальянах, содержатся искусственные химические вещества, которые могут нанести еще больший вред здоровью человека и потому законодательно запрещены к использованию в производстве обычных сигарет.

Ранее Фокус писал, что кальянный дым, как дым других табачных изделий, содержит токсины, которые вызывают онкологию легких и другие виды рака, а также сердечно-сосудистые, респираторные и другие заболевания. При этом кальян в силу своих особенностей может составлять значительно большую опасность для здоровья, чем табак.