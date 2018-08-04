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Ученые признали курение кальяна смертельно опасным

Ученые признали курение кальяна смертельно опасным
Фото из открытых источников

Эксперимент провели на группе из 48 добровольцев возрастом от 18 до 34 лет

04.08.18 583
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Ученые из США пришли к выводу, что вред для здоровья от использования кальяна сравним  с курением обычных сигарет.

Данное исследование опубликовано в American Journal of Cardiology, коротко о нем сообщает Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (США).

Специалисты выяснили, что один сеанс курения кальяна увеличивает частоту сердечных сокращений на 16 ударов в минуту и повышает артериальное давление. Помимо этого, использование кальяна увеличивает показатель артериальной жесткости, считающийся одним из главных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

К таким выводам ученые пришли, проведя эксперимент на группе из 48 добровольцев возрастом от 18 до 34 лет. Им предложили покурить кальян на протяжении 30 минут. До и после этого специалисты отследили ритм сердца, артериальное давление и уровень никотина в крови.

Отмечается, что полученные данные сопоставимы с теми, что наблюдаются после курения  сигарет с никотином, а распространенное мнение о меньшем вреде кальяна не соответствует действительности.

Специалисты считают, что в табаке, используемом в кальянах, содержатся искусственные химические вещества, которые могут нанести еще больший вред здоровью человека и потому законодательно запрещены к использованию в производстве обычных сигарет.

Ранее Фокус писал, что кальянный дым, как дым других табачных изделий, содержит токсины, которые вызывают онкологию легких и другие виды рака, а также сердечно-сосудистые, респираторные и другие заболевания. При этом кальян в силу своих особенностей может составлять значительно большую опасность для здоровья, чем табак.

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