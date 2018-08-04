С начала текущего года граждане Украины оформили более 3 млн биометрических загранпаспортов.
Об этом в Facebook сообщила Государственная миграционная служба Украины.
Так, всего с начала 2018 года было оформлено около 725 тысяч ID-карт и более 3 млн загранпаспортов.
Фото: facebook.com/dmsu.gov.ua
В частности, в июле было оформлено свыше 440 тысяч заграничных паспортов и около 100 тысяч ID-карт.
Ранее сообщалось, что безвизовым режимом со странами Европейского союза с июня 2017 года воспользовались уже более миллиона украинцев. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.