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Главная » Общество » Филарет ожидает Томос об автокефалии в конце августа – начале сентября

Филарет ожидает Томос об автокефалии в конце августа – начале сентября

Филарет ожидает Томос об автокефалии в конце августа – начале сентября

В случае позитивного решения вопроса архиереи УПЦ КП, УПЦ МП и УАПЦ должны провести Объединительный собор

05.08.18 320
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Священный Синод Константинопольского патриархата может принять решение о предоставлении украинской церкви Томоса об автокефалии уже в конце августа – начале сентября. Об этом завил предстоятель УПЦ КП Филарет, передает "5 канал".

По его словам, после этого все архиереи УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной церкви и УПЦ Московского патриархата, которые обращались к Вселенскому патриарху с просьбой об автокефалии, должны собраться на Объединительный собор для выборов главы Украинской поместной православной церкви.

"Надеемся, что или в конце августа или в начале сентября на этом заседании Священного Синода будет принято решение о предоставлении Томоса. Значит, мы должны провести Объединительный собор. Кто мы? Те архиереи, которые обратились к Вселенскому патриарху. Этот епископат на архиерейском соборе должен избрать единого предстоятеля Украинской православной церкви", - считает Филарет.

Напомним,  19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине

Президент подчеркнул, что единая православная поместная церковь не станет государственной, а конституционный принцип свободы совести нарушен не будет. 

При этом создание в Украине автокефальной поместной православной церкви поддерживает 31% украинцев. Против выступают 20%, остальным же безразлично (35%) или они не имеют определенного ответа (14%).

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