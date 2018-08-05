Филарет ожидает Томос об автокефалии в конце августа – начале сентября

Священный Синод Константинопольского патриархата может принять решение о предоставлении украинской церкви Томоса об автокефалии уже в конце августа – начале сентября. Об этом завил предстоятель УПЦ КП Филарет, передает "5 канал".

По его словам, после этого все архиереи УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной церкви и УПЦ Московского патриархата, которые обращались к Вселенскому патриарху с просьбой об автокефалии, должны собраться на Объединительный собор для выборов главы Украинской поместной православной церкви.

"Надеемся, что или в конце августа или в начале сентября на этом заседании Священного Синода будет принято решение о предоставлении Томоса. Значит, мы должны провести Объединительный собор. Кто мы? Те архиереи, которые обратились к Вселенскому патриарху. Этот епископат на архиерейском соборе должен избрать единого предстоятеля Украинской православной церкви", - считает Филарет.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

Президент подчеркнул, что единая православная поместная церковь не станет государственной, а конституционный принцип свободы совести нарушен не будет.

При этом создание в Украине автокефальной поместной православной церкви поддерживает 31% украинцев. Против выступают 20%, остальным же безразлично (35%) или они не имеют определенного ответа (14%).