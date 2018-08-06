ЧП произошло около местного стадиона во время празднования Дня города

В Знаменке Кировоградской области зацепился за деревья и застрял на высоте около восьми метров воздушный шар с людьми.



Об этом сообщил начальник областного управления ГСЧС Виталий Миронюк на своей странице в Facebook.





"Вчера в Знаменке, возле местного стадиона, зацепился за деревья и застрял на высоте почти восемь метров воздушный шар с людьми, среди которых - трое взрослых и двое детей", - написал Миронюк.

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Виталий Миронюк/Facebook

Спасатели прибыли на место происшествия и эвакуировали людей. О жертвах и пострадавших не сообщается.



ТСН уточняет, что ЧП произошло около местного стадиона во время празднования Дня города.

Отметим, ранее на западе Германии упал воздушный шар, в корзине которого находились шесть человек.