В Киеве появится первый общественный прокат велосипедов

В Киеве начинает деятельность общественный прокат велосипедов Nextbike. Тестовый запуск назначен на 14-15 августа, сообщается на сайте проекта.



В городе будут действовать 27 станций проката: возле метро Почайная, Левобережная, Позняки, Осокорки, Харьковская, Минская, Героев Днепра, Оболонь, Лукьяновская, на Подоле, в центре, на Русановке и на Троещине.

Станции будут виртуальными, без терминалов. В городе уже наносят разметку для станций. Велосипед нужно будет припарковать в пределах разметки и поставить специальный замок на заднее колесо.



Взять во временное пользование велосипед можно будет с помощью мобильного приложения. В нем сканируется QR-код или вводится номер велосипеда. Тогда замок автоматически открывается. Возвращать велосипед нужно только на официальную станцию. За неправильную парковку штраф 100 гривен.



Оплатить услугу по аренде можно с помощью банковских карт.



Разовая поездка будет стоить 30 гривен за полчаса. Абонемент на месяц – 199 гривен. Первые полчаса в день будут бесплатными, а за последующие придется доплатить: вторые и третьи полчаса – по 5 гривен, каждые следующие – 30 гривен.

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Сезонный тариф стоит 599 грн. Он действует до 30 ноября. Стоимость поездки рассчитывается так же, как в тарифе на месяц.



За непрерывное пользование велосипедом более 12 часов, взимается плата в размере 1000 гривен. Не возврат велосипеда в течение суток считается воровством. В таком случае пользователь блокируется в системе, взимается штраф в размере 15 тыс. грн, и проводятся соответствующие процессуальные действия.

Подобная система велопроката работает в 150 городах мира. В Украине она работает во Львове и Виннице.

Напомним, ранее Киевгорсовет утвердил велоконцепцию столицы.