В Киеве напали на жилье известной телеведущей

В Киеве неизвестные напали на дом журналистки и телеведущей Надзвичайних Новин Виктории Сеник.



Об этом сообщил ее коллега, журналист Константин Стогний на своей странице в Facebook.



"Люди в камуфляжной форме перелезли через забор и стали выбивать двери в доме. Мама Виктории и соседи подняли шум, вызвали полицию. Это вспугнуло нападавших. Прибывший наряд не смог задержать скрывшихся на автомобиле злоумышленников. Одного из нападавших якобы опознали. По предварительным данным - находящийся в розыске представитель чеченской криминальной группировки. Уточняем. Точную информацию дадим позже", - написал он.

Стогний добавил, что Виктория переехала к родителям после того, как в ее съемную квартиру возле метро КПИ неизвестные вломились через окно. Тогда сработала сигнализация. Тем не менее прибывший наряд полиции никого не успел задержать.



"Ценности не пропали за исключением маленькой иконки на цепочке. Видимо, идет охота за информацией. Или запугивание...", - написал Стогний.



Ранее Фокус писал, что в Украине каждые четыре дня бьют журналистов. В июле было зафиксировано 8 таких случаев.