Девочек, которые избили свою знакомую в Одессе, не могут привлечь к уголовной ответственности из-за возраста. Про это в эфире телеканала NewsONE сообщил юрист.

По его мнению – травмы не настолько серьезные, пострадавшая сама сообщила, что почти все синяки уже сошли, - а никому из тех, кто ее избивал, не исполнилось 16 лет. В определенных случаях уголовная ответственность наступает с 14 лет, но не в этот раз.

Личности всех участников – установлены, полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство". Наказывать за проступки детей будут родителей, на данный момент им присудили штраф в размере 51 гривен.

Это вызвало возмущение в соцсетях:

Видео, которое дало ход событию, правоохранители нашли в сети сами. Его выложили в начале августа, а само избиение случилось еще 27 июля. Заявления в полицию не было. Позже журналисты одесских СМИ выяснили все подробности.

Пострадавшей – 15 лет, ее зовут Соня. Девочек, которые ее избили, она хорошо знает, говорит, они входят в одну компанию, одна из них даже была ее подругой, часто бывала у Сони дома. Она и выманила девочку на улицу под предлогом прогулки. Потом отвела в безлюдное место, где ее поджидали остальные. Били за то, что Соне оказывал знаки внимания мальчик, который до этого встречался с другой, одной из тех, кто ее бил.

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова в соцсети сообщила, что с Соней работают психологи.

Советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк внезапно нашел виноватых, написав в фейсбуке, что причина жестокого поведения – это "воспитание сериалами из телевидения", а также – ненадлежащее воспитание в школе – директором и школьным руководителем. Но пообещал, что родители понесут наказание.

Это заявление понимания у комментаторов не нашло:

Хотя некоторые и поддержали:

Это не первый случай избиения подростками других детей, последний раз подобное произошло 30 июля, в Днепре. Там компания избила 12-летнюю Лизу: у больной диабетом девочки ушиб позвоночника и многочисленные ссадины. Девушке-подростку из компании показалось, что Лиза показывает ей язык. Полиция открыла уголовное производство по статье "Умышленное нанесение легких телесных повреждений".

Огромный резонанс получило дело про избиение двух подруг Полины и Юли в Чернигове, которое случилось в августе прошлого года. Били их две несовершеннолетние школьницы и одна студентка педагогического университета, которые до этого уже избивали других детей. Впоследствии Юля забрала заявление и помирилась с обидчицами. Родственники Полины довели дело до суда – у девочки ухудшилось зрение после побоев, она долго лежала в больнице, ее травили сверстники и одноклассники. Сейчас она выходит на улицу только в сопровождении взрослых, а девушки, которые ее избили, даже не извинились.