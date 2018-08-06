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Главная » Общество » Шаурма наносит ответный удар. Что думают киевляне об отравлении популярным фастфудом

Шаурма наносит ответный удар. Что думают киевляне об отравлении популярным фастфудом

Шаурма наносит ответный удар. Что думают киевляне об отравлении популярным фастфудом

Мнения горожан разделились 

06.08.18 260
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Количество отравившихся шаурмой в Киеве выросло до 93 человек. Про это сообщают в Госпродпотребслужбе. Диагноз – острая кишечная инфекция, в столице несколько лет не фиксировали таких вспышек. Все торговые точки получали продукты от одного поставщика, сейчас его деятельность приостановили, - сообщают в ведомстве. Мнения горожан в соцсетях разделились – часть считает – что пострадавшие сами виноваты, часть – винит городские власти, которые позволили ларькам с антисанитарным фастфудом работать.

В Киеве уже демонтировали шесть киосков-прицепов из трех районов Киева – Дарницы, Оболони и Харьковского. На прошлой неделе инспекторы госпродпотребслужбы проверяли торговые точки, нашли нарушения в 21-ом ларьке. На сырье не было маркировки, у поваров-продавцов отсутствовали медицинские книжки, не соблюдались санитарные и гигиенические нормы, - повара не мыли руки, а в их ларьках даже не было горячей воды. Травиться шаурмой киевляне начали в конце июля, в больницу попали и дети и взрослые. Тогда полиция и начала расследование.

 

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