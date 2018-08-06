Шаурма наносит ответный удар. Что думают киевляне об отравлении популярным фастфудом

Количество отравившихся шаурмой в Киеве выросло до 93 человек. Про это сообщают в Госпродпотребслужбе. Диагноз – острая кишечная инфекция, в столице несколько лет не фиксировали таких вспышек. Все торговые точки получали продукты от одного поставщика, сейчас его деятельность приостановили, - сообщают в ведомстве. Мнения горожан в соцсетях разделились – часть считает – что пострадавшие сами виноваты, часть – винит городские власти, которые позволили ларькам с антисанитарным фастфудом работать.
В Киеве уже демонтировали шесть киосков-прицепов из трех районов Киева – Дарницы, Оболони и Харьковского. На прошлой неделе инспекторы госпродпотребслужбы проверяли торговые точки, нашли нарушения в 21-ом ларьке. На сырье не было маркировки, у поваров-продавцов отсутствовали медицинские книжки, не соблюдались санитарные и гигиенические нормы, - повара не мыли руки, а в их ларьках даже не было горячей воды. Травиться шаурмой киевляне начали в конце июля, в больницу попали и дети и взрослые. Тогда полиция и начала расследование.