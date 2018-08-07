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Главная » Общество » За сутки в Украине утонул 21 человек, - ГСЧС

За сутки в Украине утонул 21 человек, - ГСЧС

За сутки в Украине утонул 21 человек, - ГСЧС
Иллюстративное фото

В том числе пять детей

07.08.18 448
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За прошедшие сутки, 6 августа, в украинских водоемах утонул 21 человек, в том числе 5 детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, в Ровенской области, а именно в селе Бродовское, во время купания в реке Горынь, утонули две сестры 12 и 13 лет. Тело одной из девочек подняли на поверхность местные жители, а через несколько часов водолазы нашли и вторую девочку.

"В этот же день воды Горыни забрали еще одну детскую жизнь. В соседнем селе Антоновка утонул мальчик 2003 года рождения", - добавляют спасатели.

Кроме того, в Хмельницкой области на пруду между селами Улашановка и Волица Славутского района водолазы нашли тело погибшего мальчика 2005 года рождения, который утонул во время купания без присмотра взрослых.

Три случая утопления зафиксированы также в Кировоградской области. Еще по два - в городе Киеве, Винницкой и Полтавской областях.

"В общем, с начала года на водоемах страны уже утонуло 808 человек, из которых 84 ребенка. При этом спасено 581 человек, в том числе 106 детей", - отмечается в сообщении.

Спасатели говорят, что самая распространенная причина несчастных случаев на воде -   несоблюдение правил безопасного поведения. В частности, это - купание в не оборудованных для этого местах.

Ранее сообщалось, что в водоемах Украины с начала 2018 года по конец июня утонули почти 500 человек.

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