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Главная » Общество » Число отравившихся во Львовской области достигло 26 человек

Число отравившихся во Львовской области достигло 26 человек

Число отравившихся во Львовской области достигло 26 человек
Фото: Сегодня

По данному факту открыто уголовное производство 

07.08.18 183
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По состоянию на сегодня, 7 августа, во Львовскую областную инфекционную больницу с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция  уже госпитализированы 26 несовершеннолетних в возрасте 10-17 лет.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции во Львовской области.

Все госпитализированные проживали и питались в одном отеле Пустомытовского района Львовской области.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение правил борьбы с эпидемиями) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы.

Сейчас устанавливается причина массового отравления, проводят досудебное расследование. Назначены экспертизы.

Напомним, во Львовской области вчера, 6 августа, в больницу госпитализированы 17 человек с предварительным диагнозом пищевое отравление. Все они проживали и питались в гостинице "Джем Раковец" в сеое Раковец (Пустомытовский р-н Львовской обл.).

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