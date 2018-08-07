Число отравившихся во Львовской области достигло 26 человек

По состоянию на сегодня, 7 августа, во Львовскую областную инфекционную больницу с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция уже госпитализированы 26 несовершеннолетних в возрасте 10-17 лет.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции во Львовской области.
Все госпитализированные проживали и питались в одном отеле Пустомытовского района Львовской области.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве число отравившихся шаурмой возросло до 93
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение правил борьбы с эпидемиями) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы.
Сейчас устанавливается причина массового отравления, проводят досудебное расследование. Назначены экспертизы.
Напомним, во Львовской области вчера, 6 августа, в больницу госпитализированы 17 человек с предварительным диагнозом пищевое отравление. Все они проживали и питались в гостинице "Джем Раковец" в сеое Раковец (Пустомытовский р-н Львовской обл.).