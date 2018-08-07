Супрун рассказала, как прожить дольше

Более 80% смертей в Украине вызваны болезнями системы кровообращения, новообразованиями, хроническими болезнями легких и диабетом. Причиной этих болезней зачастую является неправильный образ жизни.



Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.



"Если каждый день переедать, кушать сладкое и соленое, употреблять алкоголь, курить, недосыпать, не вакцинироваться и не заниматься спортом - жизнь станет короче, чем она могла бы быть", - подчеркнула она.

Поэтому, считает Супрун, здоровый образ жизни должен быть приоритетом для каждого. Чтобы обеспечить это, государство впервые системно будет принимать меры по профилактике болезней, вызванных не инфекциями, а стилем жизни и условиями окружающей среды.



Отмечается, что согласно Национальному плану мероприятий относительно неинфекционных заболеваний, принятому Кабмином, уже к 2030 году должна на треть уменьшиться преждевременная смертность от наиболее распространенных неинфекционных болезней; минимум на 10% - злоупотребления алкоголем; на 10% - распространенность низкой физической активности, на 30% - потребление соли; до показателя 18,5% - распространенность потребления табачных изделий населением в возрасте более 15 лет, на 25% - смертность от ДТП, а также остановиться рост заболеваемости ожирением и диабетом.

Ранее Ульяна Супрун сообщила, что популярная безглютеновая диета может быть вредной для здоровья.