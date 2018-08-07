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Главная » Общество » В Украине впервые арестовали человека за жестокое обращение с животными

В Украине впервые арестовали человека за жестокое обращение с животными

В Украине впервые арестовали человека за жестокое обращение с животными
Фото: Time56

Суд арестовал мужчину без права внесения залога

07.08.18 466
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В Одессе впервые в истории Украины объявили подозрение мужчине за жестокое обращение с животными.

Об этом сообщил советник начальника полиции Одесской области Руслан Форостяк в Facebook.

"Сегодня впервые в истории Украины Киевский отдел полиции в г. Одессе ГУ НП в Одесской области объявил гражданину подозрение за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными) и обратился с ходатайством о мере пресечения в виде содержания под стражей", - сообщил он.

По его словам, суд арестовал мужчину без права внесения залога.

"Это стало возможным благодаря давлению зоозащитников и их сотрудничеству с правоохранителями в этом вопросе, последовательной позиции Киевского ОП, и местной прокуратуры. Хочу также напомнить зоозащитникам, обещания, которые им дали во время митинга под стенами ГУ НП были выполнены", - добавил он.

Отметим, ранее за жестокое обращение с котенком 21-летнего жителя Луцка Юрия Гнатюка приговорили к пяти годам лишения свободы.

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