В Украине впервые арестовали человека за жестокое обращение с животными

В Одессе впервые в истории Украины объявили подозрение мужчине за жестокое обращение с животными.



Об этом сообщил советник начальника полиции Одесской области Руслан Форостяк в Facebook.



"Сегодня впервые в истории Украины Киевский отдел полиции в г. Одессе ГУ НП в Одесской области объявил гражданину подозрение за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными) и обратился с ходатайством о мере пресечения в виде содержания под стражей", - сообщил он.

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По его словам, суд арестовал мужчину без права внесения залога.



"Это стало возможным благодаря давлению зоозащитников и их сотрудничеству с правоохранителями в этом вопросе, последовательной позиции Киевского ОП, и местной прокуратуры. Хочу также напомнить зоозащитникам, обещания, которые им дали во время митинга под стенами ГУ НП были выполнены", - добавил он.

Отметим, ранее за жестокое обращение с котенком 21-летнего жителя Луцка Юрия Гнатюка приговорили к пяти годам лишения свободы.