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Главная » Общество » Лев против Левка. Киевляне обсуждают возможное переименование площади Льва Толстого
Лев против Левка. Киевляне обсуждают возможное переименование площади Льва Толстого
Фото: Прямий

Лев против Левка. Киевляне обсуждают возможное переименование площади Льва Толстого

Жители столицы не спешат подписывать петицию, но в соцсетях ее активно обсуждают

07.08.18 505
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На сайте Киевской мэрии предлагают переименовать площадь Льва Толстого на площадь Левка Лукьяненка. Пока под петицией стоит чуть больше ста подписей, но в соцсетях уже активно обсуждают, достоин ли российский классик и автор "Войны и мира" площади в столице Украины, или нет.  Количество комментариев уже подбирается к тысяче.

Мнения разделились. Одни считают, что Левко Лукьяненко, Герой Украины, диссидент и автор Акта провозглашения независимости Украины, несомненно, заслуживает того, чтоб в честь него назвали улицу, или площадь, но хотят, чтоб это был какой-нибудь другой объект, желательно с названием, которое никому не нравится. Или совсем новый, которому название еще не выбрали.

До 1938 года площадь Льва Толстого называлась Караваевской, в честь ученого и медика Владимира Караваева. Но старое название в обсуждении не участвует. Большинству киевлян нравится нынешнее, тем более также называется и станция метро.

Но есть и те, кто идею с переименованием поддерживает, тем более, как становится ясно в ходе обсуждения, Лев Толстой для Украины ничего не сделал, а потому и площади в свою честь не заслужил.

Это не первый раз, когда площадь Льва Толстого хотели переименовать. Последний раз эта тема обсуждалась с января по март этого года. На сайте КМДА предлагали  переназвать площадь в честь Евгения Чикаленко, мецената и известного публициста ХХ века, который скончался в эмиграции.  Но эта инициатива поддержки не получила.

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