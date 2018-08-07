Лев против Левка. Киевляне обсуждают возможное переименование площади Льва Толстого

На сайте Киевской мэрии предлагают переименовать площадь Льва Толстого на площадь Левка Лукьяненка. Пока под петицией стоит чуть больше ста подписей, но в соцсетях уже активно обсуждают, достоин ли российский классик и автор "Войны и мира" площади в столице Украины, или нет. Количество комментариев уже подбирается к тысяче.

Мнения разделились. Одни считают, что Левко Лукьяненко, Герой Украины, диссидент и автор Акта провозглашения независимости Украины, несомненно, заслуживает того, чтоб в честь него назвали улицу, или площадь, но хотят, чтоб это был какой-нибудь другой объект, желательно с названием, которое никому не нравится. Или совсем новый, которому название еще не выбрали.

До 1938 года площадь Льва Толстого называлась Караваевской, в честь ученого и медика Владимира Караваева. Но старое название в обсуждении не участвует. Большинству киевлян нравится нынешнее, тем более также называется и станция метро.

Но есть и те, кто идею с переименованием поддерживает, тем более, как становится ясно в ходе обсуждения, Лев Толстой для Украины ничего не сделал, а потому и площади в свою честь не заслужил.

Это не первый раз, когда площадь Льва Толстого хотели переименовать. Последний раз эта тема обсуждалась с января по март этого года. На сайте КМДА предлагали переназвать площадь в честь Евгения Чикаленко, мецената и известного публициста ХХ века, который скончался в эмиграции. Но эта инициатива поддержки не получила.