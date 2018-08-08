В Киеве произошло очередное смертельное ДТП

В Киеве произошло ДТП со смертельным исходом.

На улице Щусева автомобиль Skoda наехал на три автомобиля, которые были припаркованы возле станции метро "Сырец".

В результате столкновения 30-летний мужчина, который сажал своего 3-летнего сына в Hyundai, получил телесные повреждения и скончался в карете скорой помощи, говорится в прес-службе ГУ Нацполиции в Киеве.

По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля Skoda, избегая наезда на пешехода, который выбежал на дорогу в неустановленном месте, потерял управление и столкнулся с тремя припаркованными автомобилями Hyundai, Dacia и SsangYong.

Вместе с тем, по словам свидетелей, водитель автомобиля Skoda превышал разрешенную скорость. В присутствии понятых правоохранители провели освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. В результате драгер не обнаружил содержания алкоголя.

Напомним, в Киеве водитель сбил насмерть девушку на переходе.