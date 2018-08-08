Сегодня в Киеве будет брачный бум

В столице Украины сегодня – 8.08.2018 – 353 пары встанут на рушник счастья.

Об этом сообщил руководитель главного территориального управления юстиции в городе Киеве Станислав Куценко, пишет Укринформ.

"В целом в столице сегодня планируют пожениться 353 пары. Только в Центральном отделе государственной регистрации браков на этот день запланировано 77 бракосочетаний. По сравнению с прошлым годом 8 августа, в Киеве было зарегистрировано всего 182 брака, в частности, в Центральном ОГРБ – 18", – отметил Куценко.

Он уточнил, что из 353 пар 44 поженятся, воспользовавшись услугой "Брак за сутки".

По словам Куценко, желание жениться именно в эту среду поддерживают в ГРАГСах разных уголков Киева.

В частности, в Дарницком, Деснянском, Оболонском, Шевченковском, Соломенском и Печерском ожидают по несколько десятков пар. В обычный день в этих отделах женятся по 5-8 пар на день.

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