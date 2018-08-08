Константину Меладзе запретили въезд в ЕС, - СМИ

Продюсеру и композитору Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза до 2020 года из-за проблем с паспортом.



Об этом сообщает "24 канал", ссылаясь на источник в Государственной миграционной службе Украины.

Недавно СМИ сообщали, что с Константином Меладзе произошел инцидент на КПП во время выезда из Украины: на венгерской стороне пограничники обнаружили небольшие потертости в его паспорте, что является нарушением.



Предположительно, именно на этом основании его могли не пустить в ЕС и вернуть обратно.

Ранее Фокус писал, что Меладзе сыграл свою свадьбу в одной из стран ЕС – Италии.