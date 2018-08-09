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Главная » Общество » Телевизионный протест. Журналисты ТСН выступили против появления жены Медведчука в проекте канала "1+1"
Телевизионный протест. Журналисты ТСН выступили против появления жены Медведчука в проекте канала "1+1"
Оскана МАрченко / Фото: Viva!

Телевизионный протест. Журналисты ТСН выступили против появления жены Медведчука в проекте канала "1+1"

Подписи под совместным заявлением поставил уже 71 журналист

09.08.18 1012
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Сотрудники  Телевизионной Службы Новостей на телеканале "1+1" протестуют против участия жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко в очередном сезоне шоу "Танцы со звездами". Соответствующее заявление опубликовано на сайте ТСН.

"Мы не разделяем это решение руководства канала и осуждаем появление в телевизионном эфире лица, которое связывают близкие отношения с Президентом Российской Федерации Путиным. Муж Марченко, Виктор Медведчук, неоднократно делал пророссийские заявления, например про то, что в Украине продолжается не внешняя агрессия, а гражданская война", - говорится в заявлении.

Фото протестного письма с подписями, выложила у себя на странице в Facebook телеведущая Соломия Витвицкая, а также другие журналисты ТСН и программы "Спецокор". Их активно комментируют и репостят пользователи соцсети. В частности пост телеведущей уже собрал под три тысячи лайков, а перепостили его уже почти тысячу раз.

Последовала реакция руководства канала, пишет "Детектор Медиа".

"Журналисты вправе высказывать свое мнение в том числе и по поводу решений канала. Тем не менее, хотел бы отметить, что в проекте "Танці з зірками" участвуют самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса, вне зависимости от своих политических взглядов и убеждений. Как показывают результаты исследований, среди тех, кого было бы интересно увидеть зрителям на паркете - в том числе, и Оксана Марченко. Уверены, среди 14 пар участников каждый сможет найти себе фаворитов", - говорится в заявлении гендиректора "1+1" Александра Ткаченко.

Пользователи соцетей активно обсуждают письмо журналистов. Большинство сотрудников ТСН поддерживает:

Но есть и те, кто сомневается, повлияет ли мнение протестующих на политику канала, или сомневаются в искренности их позиции:

Тем временем количество подписей работников ТСН увеличивается, но вопрос, будет ли жена Виктора Медведчука принимать участие в шоу, остается открытым.

Тем временем количество подписей работников ТСН увеличивается. На данный момент их уже 71. Уже подписались шеф-редактор ТСН Элла Билостоцкая, журналисты Иван Гребенюк и Александр Моторный, телеведущие Лидия Таран, Соломия Витвицкая, Святослав Гринчук, выпускающие редакторы, корреспонденты и операторы. Но вопрос, будет ли жена Виктора Медведчука принимать участие в шоу, остается открытым.

Само шоу стартует 26 августа, свое участие уже подтвердили – украинская телеведущая Маша Ефросинина, певица Слава Каминская, ресторатор Николай Тищенко, певица Злата Огневич, а также телеведущая Леся Никитюк.

 

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